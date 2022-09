Toezegging minister: ‘Spoedeisende hulp Beatrix mag open blijven als kwaliteitseisen Rijk worden gehaald’

Burgemees­ter met collega's naar Tweede Kamer om spoedeisen­de hulp Beatrixzie­ken­huis te redden

‘De spoedeisende hulpafdeling van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem moet open blijven’. Burgemeester Reinie Melissant trekt woensdag in Den Haag Tweede-Kamerleden persoonlijk aan hun jasje met die boodschap. Want 100 procent zekerheid dat de eerste hulppost blijft, is er nog steeds niet.

17 september