Toch douchen en naar de wc tijdens de verbouwing van je badkamer? Richard (23) heeft de oplossing

Hij is nog maar 23 jaar, maar hij weet wat hij wil. Sterker nog, Richard wist op zijn 19de al wat hij in de nabije toekomst zou willen: een eigen bedrijf beginnen. Nu is het zover, vertelt hij. ,,Toen ik 19 was, ben ik begonnen met werken bij een verhuurbedrijf dat met name allerlei zaken verhuurt voor de festivalsector. Het seizoen voor festivals loopt ongeveer van april tot en met oktober en daarbuiten verhuurde dit bedrijf mobiele badkamers. Ik heb een tijd getwijfeld om voor mezelf te beginnen, maar nadat ik wat ervaring heb opgedaan, besloot ik het gewoon te doen.”