Tip zorgt voor aanhouding van duo fietsendieven in Gorcumse binnenstad

COLUMN Gorcumse raad, laat je niet naaien en hou je aan je verkie­zings­be­lof­te!

De opdracht van hogerhand is helder: ‘Windpark Avelingen móet er komen. Zorg voor draagvlak, maakt niet uit hoe’. Zo worden de windmolens er bij ons in gerommeld. Onze raad gaat binnenkort praten over die vermaledijde windturbines. De voortekenen zijn zeer verontrustend want verkiezingsbeloften beginnen nu al te wankelen. Een gevaarlijke ontwikkeling!

11 september