Timmeren maar! Nieuwendijk kan weer aan de slag met hout en spijkers tijdens Timmerdorp

Mercon in Gorinchem neemt tankbouwer Siemerink uit Geertrui­den­berg over

Staalconstructiebedrijf Mercon in Gorinchem heeft met ingang van augustus Siemerink overgenomen. Het bedrijf in Geertruidenberg is - net als Mercon - gespecialiseerd in de bouw van opslagtanks.

4 augustus