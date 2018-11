Tijdelijk burgemeester Fränzel is de juiste man op de juiste plaats

SPORT Geblesseer­de Rob de Groot denkt niet over stoppen met zaalvoet­bal: ‘Het is te leuk’

13:26 Rob de Groot, doelman van tweedeklasser Altena uit Nieuwendijk, zit nog drie weken met zijn arm in het gips. Tijdens de training bij zijn zaalvoetbalclub CFM/Transito viel hij op de vingertoppen van zijn linkerhand. Na even rust ging het een week later in de zaal opnieuw mis. Bij een actie klapte de hand weer dubbel. Vorige week donderdag werd in het ziekenhuis vastgesteld dat er een spier in zijn hand is gescheurd.