Tientallen miljoenen euro’s nodig voor verbeteren wegennet Altena: ‘Anders loopt het overal vast’

Eindexamen op afstand in de Gorcumse Evenemen­ten­hal

17 mei Daar zit je dan, achter je tafeltje op 1,5 meter afstand van je klasgenoten in de Evenementenhal Gorinchem. Het is de plek waar examenleerlingen van Gymnasium Camphusianum en het Fortes Lyceum zich deze maand buigen over allerlei opgaven. Op de drukste examendagen zijn er 232 leerlingen tegelijk in de hal aanwezig, verdeeld over meerdere zalen.