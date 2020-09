Tientallen boetes en waarschuwingen voor drankgebruik, kampvuren en hard varen in Biesbosch

Boze bewoners ondervra­gen Defensie over radar Herwijnen: ‘Ik, de kinderen, de hond, wij wónen hier’

17 september Defensie houdt woensdag en donderdag spreekuur in het dorpshuis in Herwijnen, voor wie vragen heeft over de militaire radar die Defensie in het dorp wil bouwen. Dorpsbewoners grijpen hun kans om hun hart te luchten bij de krijgsmacht. ‘Ik wil garanties voor mijn gezondheid. Maar die geven jullie niet, hé?