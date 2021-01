Thuiswerken met 5 kinderen: ‘Soms zet ik bewust even die grote koptelefoon op’

COLUMN ‘Vuur­werk-app is een briljante mislukking’

4 januari Oh, dus de jaarwisseling is in het Rivierenland ‘relatief rustig’ verlopen? Let op de aanhalingstekens! Ik heb er overigens niets van gemerkt want bij mij om de hoek leek het wel de Gazastrook en de Haarwijk deed denken aan de Syrische stad Homs. Dat was dus allemaal vuurwerk wat thuis opgeslagen lag onder het bed of in de meterkast. Tja, en wat erin is moet er toch een keertje uit, nietwaar?