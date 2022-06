Theater ‘t Pand kijkt uit naar nieuw theaterseizoen op het ‘oude nest’

Hij is dankbaar dat het kleurrijke pand van De Nieuwe Doelen de afgelopen coronaperiode een onderkomen bood. Want zijn theater, met 57 stoelen een van de kleinste schouwburgen van ons land, was simpelweg te krap in tijden waarin anderhalve meter afstand de norm was. Maar directeur Ferdinand Biesheuvel, die aan de wieg stond van het ruim dertig jaar oude theater, is blij om weer terug te kunnen keren op het ‘oude nest’. ,,Want dat is wat we zijn: een intiem try-outtheater, waar artiesten en publiek speciaal voor naartoe komen. Hier ben je getuige van de geboorte van een voorstelling. Cabaret ontstaat met het publiek erbij.”