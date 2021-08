Teus verloor twee echtgenotes op jonge leeftijd: ‘De spreuk op mijn huis helpt mij om het te accepteren’

,,Voorbijgangers denken vaak dat het een taalfout is’’, zegt Teus Boerman (80), bewoner van De Groenende Twijg. ,,Maar groenende heeft een andere betekenis dan groene.’’ De naam van het huis is bedacht door zijn eerste vrouw Jannie, die in 1996 is overleden. ,,Zij was creatief, schilderde en hield van poëzie. Ooit las ze in een Chinees gedicht een regel die luidt ‘Als ik een groenende twijg in mijn hart bewaar, zal de zangvogel zeker komen’.’’