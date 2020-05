‘Terrassen in Gorinchem tijdelijk groter vanwege corona’

Opnieuw iedereen welkom bij digitale vergade­ring West Betuwe, nu wel vooraf aanmelden

14 mei Nadat een openbare digitale vergadering via Zoom vorige week ruw werd verstoord, gaat West Betuwe opnieuw met inwoners in gesprek. Ditmaal niet over de staat van de wegen, maar over de A2. Wie mee wil vergaderen moet zich vooraf aanmelden. De vergadering zelf is niet meer via Zoom.