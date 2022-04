Teken die petitie voor behoud van de spoedeisende hulp in het Beatrixziekenhuis

Politie pakt weer vier mensen op voor het in brand steken van sloopau­to's in Veen

De politie heeft deze week opnieuw vier mensen aangehouden voor het in brand steken van sloopauto's in Veen in de weken voor de jaarwisseling. Drie verdachten zijn afkomstig uit de gemeente Altena, de vierde woont in Vianen.

31 maart