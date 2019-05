Tegenstanders van Hankse obstakels blijven weg bij bijeenkomst: ‘Van mij mag de hele straat vol’

Chaotische toestanden blijven uit tijdens werk aan nieuwe duiker in Werkendam

9:51 Er zit een enorm gapend gat in de Borcharenweg in Werkendam. Voor de aanleg van een nieuwe duiker is de weg dicht. De verwachte verkeerschaos in het dorp blijft vooralsnog uit. ,,Chaotische toestanden en verkeersopstoppingen zijn niet aan de orde’’, zegt een woordvoerster van de gemeente Altena.