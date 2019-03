Taxibus rijdt tijdelijk stadsritten in Gorinchem

Reizigers die in Gorinchem op de bus van de stadsdienst willen stappen, moeten dezer dagen extra opletten. In plaats van de stadsBuzz van vervoersmaatschappij Qbuzz komt er een taxibusje voorrijden. Veelal van het Alblasserdamse vervoersbedrijf Snelle Vliet.

,,Dat klopt’’, zegt Susan Zethof, woordvoerder van Qbuzz. ,,De bussen die we gewoonlijk op lijn 1 in de gemeente Gorinchem inzetten, worden momenteel omgebouwd zodat ze elektrisch kunnen rijden.’’

De vervangende bussen die Qbuzz in eerste instantie inzette om de route door de stad te rijden, gingen ook stuk. ,,Dus rijdt Snelle Vliet tijdelijk op die lijn. Het is inderdaad wat behelpen, want in die bus past bijvoorbeeld geen kinderwagen.’’

Trafostation

Qbuzz heeft bij station Gorinchem toch een plek gevonden voor zijn nieuwe trafostation. Dat is nodig om de elektrische bussen op te laden. Het trafostation komt in een groenstrook naast de Stationsweg.

,,Na overleg met de eigenaar van het kantoorpand aan de Touwbaan hebben we alsnog een locatie gevonden’’, zegt Susan Zethof, communicatiemanager voor Qbuzz Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem. ,,We hopen zo snel mogelijk te beginnen met de bouw.’’

Momenteel worden de stadsbussen van Qbuzz omgebouwd, zodat ze elektrisch kunnen rijden. Deze bussen maken straks gebruik van het trafostation. ,,Het is niet zo dat die bussen alleen maar elektrisch kunnen rijden. Ze rijden ook op reguliere brandstof.’’

Qbuzz dacht in het najaar van 2018 het trafostation neer te zetten in een parkeervak bij het kantoor aan de Touwbaan. De grond was van de gemeente Gorinchem. Die had op haar beurt de eigenaar van het kantoor recht van eeuwigdurend gebruik toegekend. Die wilde de parkeerplaats niet inleveren.

Volgens hem moet waterschap Rivierenland nog instemmen met de nieuwe locatie in de groenstrook. Ook het waterschap is betrokken bij de discussie, omdat het vergunningen moet afgeven. ,,We zouden daarna nog een keer met elkaar praten over hoe dat trafostation eruit gaat zien. Gewoonlijk zijn die wit.’’

Volledig scherm De plek waar het trafostation voor de bussen van Qbuzz moest komen te staan. © AD