Taptoe vanaf de Grote Kerk en online toespraken tijdens tweede Dodenherdenking in coronatijd

Zoveel avondklok­boe­tes werden in deze regio uitgedeeld

29 april De politie heeft in de afgelopen drie maanden in deze regio 1144 mensen bekeurd voor het overtreden van de avondklok. In Vijfheerenlanden werden 286 prenten uitgedeeld. Met dat aantal is de gemeente koploper in deze regio. Relatief gezien werden in Molenlanden de meeste avondklokboetes uitgedeeld vanwege het overtreden van de avondklok: 6,3 boetes per duizend inwoners.