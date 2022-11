Taalkring Asperen voorziet na één jaar in groeiende behoefte: ‘Als ik goed Nederlands kan spreken, wil ik graag werken’

Tot je middel in het water: vrijwilli­gers leggen een vissenbos aan in een enorme waterplas

Ze staan tot hun middel in het water, de vrijwilligers van de Liniewerkers van het Brabants Landschap. En dat allemaal voor de aanleg van een vissenbos in een enorme plas bij Giessen. ,,Of het water koud is? Welnee, wel nat.’’

29 november