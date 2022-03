Sylvia gebruikt de moestuin als klaslokaal: ‘Kinderen leren hier zoveel van’

West Betuwe verduur­zaamt scholen en maakt ze gezonder: ‘De ramen open kost ook veel geld’

Het lijkt een mooie oplossing voor een gezond leefklimaat in klaslokalen: als de lucht onzuiver wordt, zet je gewoon de ramen open. Maar, zeker met de huidige energieprijzen, kost dat ook veel geld. En het is voor leerlingen en docenten niet altijd even prettig. West Betuwe investeert nu liefst 3 miljoen euro om de basisscholen te verduurzamen.

