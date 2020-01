Supermarkt in Gorinchem is slachtoffer van vuurwerkvandalen

De supermarkt PLUS Elbert van den Doel in Gorinchem is slachtoffer geworden van vuurwerkvandalisme. Dat meldt de eigenaar op Facebook, die blij is dat het bij materiële schade is gebleven. ,,Het had erger gekund, besef je je dit?’’

Op foto’s is te zien dat een ruit van de supermarkt aan het Doctor H.B. Wiardi Beckmanplein in Gorinchem is vernield. Op een andere foto is het overblijfsel van een stuk vuurwerk te zien. ,,Jammer dat bepaalde individuen niet nadenken over hun daden. Het raam is kapot gemaakt met vuurwerk. Stijlen zijn verbogen en wat naar binnen gestoten en daardoor is er binnen tegelschade.’’

Het ontstane gat is inmiddels dichtgemaakt, desalniettemin baalt de eigenaar enorm van de geleverde streek. ,,Dit kost onnodig veel geld om weer te laten maken.’’

Toch is de baas van de Gorcumse PLUS ook opgelucht dat het slechts bij materiële schade is gebleven. ,,Het had erger gekund, besef je je dit? Wat als de winkel vlam had gevat? Wat als de bewoners erboven al sliepen? Wat als.... Gelukkig is het hier bij gebleven’’, schrijft hij op Facebook.