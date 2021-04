Strooiwagens in april: ‘Toch wel bijzonder’

In Gorinchem gingen dinsdagochtend de strooiwagens uit voorzorg de weg op, in Dordrecht en omgeving bleek dit nog niet nodig. De laatste keer dat strooidiensten in april actief waren was acht jaar geleden. ,,Dat is toch wel heel bijzonder.’’

Sneeuw en strooiwagens in april: een bijzonder fenomeen. Toch komt het wel degelijk voor in deze tijd van het jaar, het gladheidsseizoen loopt nog tot en met eind april. In de loodsen van Rijkswaterstaat en HVC is nog voldoende strooizout op voorraad.

,,We zijn continue aan het monitoren of het nodig is om te strooien. Tot nu toe is dat nog niet nodig geweest, het wegdek is warm genoeg waardoor vallende sneeuw direct smelt en het niet glad wordt’’, vertelt persvoorlichter van Rijkswaterstaat Kirsten Wesselius.

Uit voorzorg

Waarom er in Gorinchem wel uit voorzorg wordt gestrooid en in Dordrecht niet is volgens HVC een plaatselijke beslissing. ,,In Gorinchem is die beslissing genomen omdat de gemeten temperatuur net boven het vriespunt lag.’’

HVC en Rijkswaterstaat sluiten niet uit dat er de komende dagen nog gestrooid gaat worden. Mocht dit gebeuren, dan is de kans groot dat er gestrooid wordt op bruggen en viaducten. ,,Daar koelt het wegdek minder snel af omdat er geen ondergrond is en er water onder ligt, het wordt er dus eerder glad.’’

