Stressvolle dagen vol overuren op het grasland: ‘Ik kijk wel tien keer per dag op buienradar’

Jongen na mishande­ling op Gorcumse Havendijk naar het ziekenhuis

30 mei Een jongen is zaterdagavond in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem beland nadat hij in die stad op de Havendijk werd mishandeld. Aan de mishandeling ging een vernieling van een ruit vooraf. Een vriendengroep die elders in de stad samen op een terras had gezeten, was daarvoor verantwoordelijk.