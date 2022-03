Streep door Cruyff Court in Arkel, Frenkie de Jong op zoek naar andere plek

Ontmoeting

,,Het proces dat we samen hebben doorlopen is echter niet voor niks geweest”, zegt wethouder Lizanne Lanser. ,,Het heeft weliswaar niet tot een Cruyff Court in Arkel geleid, maar wel inzicht en beweging gebracht. Er is duidelijk behoefte aan meer mogelijkheden voor beweging, sport, sociale activiteiten en ontmoeting voor jong en oud.”

Nu het niet is gelukt een plek te vinden voor een Cruyff Court, is de Johan Cruyff Foundation opnieuw met De Jong in gesprek over een bestemming. Hun voorkeur gaat nu uit naar een Speciaal Cruyff Court. Dit is een trapveld dat speciaal bedoeld is voor een doelgroep met een beperking. Het is nog niet duidelijk of die in Molenlanden komt.