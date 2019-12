Straten van Altena worden in 2020 mogelijk vuurwerkvrij

Inwoners kunnen hiervoor zelf het initiatief nemen en met buurtbewoners afspreken geen vuurwerk af te steken in hun straat. Een aantal andere gemeenten in Nederland houdt komend oud en nieuw al zo’n proef.

,,Voor deze jaarwisseling is het idee ook geopperd, maar dat halen we niet meer’’, zegt een woordvoerster van de gemeente. ,,Vanuit één straat is nu interesse getoond, maar dat initiatief kwam pas begin deze maand binnen. Dat was te kort dag.’’

Mensen zijn lawaai en rommel zat

De vuurwerkdiscussie laaide enkele jaren geleden op. Het aantal Nederlanders dat behoorlijk klaar is met de overlast van vuurwerk neemt steeds meer toe. Vooral het lawaai en de rommel zijn inwoners steeds meer een doorn in het oog. Gemeenten kennen al wel vuurwerkvrije zones. Vaak worden die aangewezen in de buurt van verzorgingshuizen, gebouwen met rieten daken en tankstations.

De gemeente Altena staat echter ook open voor ideeën van inwoners die gezamenlijk vuurwerk uit hun buurt willen bannen. ,,We willen die initiatieven graag faciliteren’’, aldus de gemeentewoordvoerster. ,,Met bijvoorbeeld het regelen van een vergaderlocatie of voor het aanschaffen van verbodsbordjes.’’

Altena gaat daarom volgend jaar bij inwoners peilen en vragen of er behoefte is aan vrijwillig vuurwerkvrije zones. In de nieuwjaarsnacht 2018-2019 raakten in Altena verkeersborden, lantaarnpalen en een bushokje beschadigd door vuurwerk.

Proef in 2018