Storm in de Biesbosch verwoest Nederlands enige visarenden-nest waarop gebroed werd

De visarenden bouwden het nest in 2015 in een dode wilg; in de daarop volgende jaren gingen ze er broeden en kwamen er steeds jongen. Gisteren bezweek de dode wilg echter onder de harde wind. Onder luid gekraak ging de boom met nest en al tegen de vlakte. De roofvogels waren overigens gewaarschuwd. Eerder al brak de boom net boven het nest af onder het geweld van een zware storm.

Geen kunstnest

Op zijn weblog meldt boswachter Jacques van der Neut, dat Staatsbosbeheer niet van plan is een kunstnest voor de visarenden neer te zetten, ook al was er nog maar één broedpaartje in Nederland. ,,Dit is nu eenmaal de natuur.’’ Hij vindt het veel belangrijker om te kijken wat de visarenden nu gaan doen: ,,Dit kan nieuwe inzichten opleveren. In de omgeving ligt genoeg dood hout. Gaan de vogels hier weer een nieuw nest bouwen of houden ze het voor gezien.’’