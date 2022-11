‘Stille’ stichting Antonia strooit met cadeaus voor ouderen: ‘Dit is toch het mooiste dat er is?’

De grote zaal van Altenahove zit afgeladen vol. Bewoners van deze zorglocatie en die van Antonia zijn in opgewonden afwachting van het hoogtepunt van een feestmiddag: een verrassingsoptreden van volkszanger Ben Cramer. Het concert wordt hen aangeboden door Stichting Antonia. ,,Dit is toch het mooiste dat er is? Om al die mensen op zo’n manier te laten genieten?”, zegt secretaris van de stichting Klaas Rienks (77).

Ieder jaar geeft de Almkerkse Stichting Antonia een cadeau aan ‘ouden van dagen, die niet of onvoldoende in hun onderhoud kunnen voorzien’. De stichting is er niet alleen voor zorglocaties Antonia en Altenahove. Ook het nog te realiseren Hospice Altena in Sleeuwijk kan rekenen op hun steun, middels donaties. Veel is er echter niet over de stichting te vinden. Niet in de boeken, niet op het internet. ,,We leven inderdaad een stil leven’’, zegt Rienks. Maar toch. Een beetje waardering voor wat de stichting doet zou fijn zijn. Een vermelding hier, een uitnodiging daar.

Erkenning

Wat is dit voor een stichting? Hoe komen zij aan hun vermogen, wat zijn hun intenties? Ze bestaan al sinds 1913. Zeger Middelkoop (1854) is zoon van een rijke herenboer uit de regio en bezit gedurende zijn leven veel land in het Land van Altena. Als hij sterft, laat hij zo’n 20 hectare aan landerijen achter, die ten goede komen van de door hem opgerichte stichting Antonia. Vernoemd naar zijn zus Antonia, die in 1876 verdronken zou zijn in de Alm. De stichting pacht het land en de inkomsten komen dus ten goede van de ouderen. Het bestuur moet volgens de statuten uit ‘een geneesheer, Hoofd eender Openbare School en veearts in de gemeente Almkerk’ bestaan.

Stichting voor het algemeen nut

,,Daar zijn we nog altijd trouw aan’’, zegt voormalig veearts Rienks. Kersvers voorzitter Tom van der Zalm (73) komt uit het onderwijs, penningmeester Roelof Pierik (77) was arts. Van der Zalm volgde in augustus Ulco Sybesma op, die liefst vijftig jaar lang voorzitter was van de stichting. In eerste instantie zorgt de stichting ook voor huisvesting, met name in de jaren ’20, ’30 en ’40. ,,Maar daar is men mee gestopt. Huizen vergen onderhoud, dat kost geld. Land niet’’, legt Rienks uit. Eind jaren ’50 wordt zorglocatie Antonia geopend. De stichting zet zich vanaf dan meer in voor het collectief en het algemeen nut, in plaats het individu.

Nieuw cadeau

Inmiddels is het aantal hectares grond dat Stichting Antonia pacht opgelopen tot 39. Jaarlijks gaan Pierik en Rienks persoonlijk langs om de pacht te innen. Vervolgens wordt nagedacht over een nieuw cadeau. ,,Idealiter wordt aan ons gevraagd wat nodig is. Dat gebeurt eigenlijk nog te weinig, we moeten er te vaak achteraan’’, zegt Rienks. Het driekoppig bestuur zet zich belangeloos in voor de stichting. ,,Het is een eretaak, hoewel opvolging toch wel een uitdaging blijft’’, zegt Rienks.

Quote We zetten nu vooral in op innovatie. Op spullen die het leven gemakkelij­ker maken. Klaas Rienks

,,We zetten nu vooral in op innovatie. Op spullen die het leven gemakkelijker maken. Een tillift, weegschalen. Maar we financieren bijvoorbeeld ook onderwijs voor verplegers. We kunnen royaal zijn’’, vertelt Rienks. De waarde van hun jaarlijkse donatie aan de Mijzo-vestigingen Antonia en Altenahove bedraagt doorgaans zo’n 10.000 euro. Maar echt iets vieren samen met de bewoners, dat blijft het mooiste. ,,We hebben de mensen eens meegenomen naar de bioscoop in Almkerk, waar een film over de Biesbosch draaide. Dan zie je zoveel genot en dankbaarheid bij de mensen, daar doen we het allemaal voor.’’

