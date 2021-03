Stemmentellers gemeente Altena hervatten donderdagochtend hun werk

Klimaat­fonds zet mobiel schoonmaak­sys­teem voor ballastwa­ter van Damen Shipyards wereldwijd in

16 maart Klimaatfonds Climate Investor 2 gaat het mobiel reinigingssysteem voor ballastwater van Damen Shipyards Group inzetten in landen in Latijns-Amerika, Azië en Afrika. Het investeringsfonds en de scheepsbouwer hebben afspraken gemaakt om de mogelijkheden om het systeem te leasen. Met de start is 2,8 miljoen euro gemoeid, maar de investering kan oplopen tot 24,5 miljoen euro.