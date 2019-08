Steeds meer dode egels langs wegen in Gorinchem

Door zijn stekels is de egel nog net herkenbaar. Hij ligt langs de Newtonweg in Gorinchem, platgereden tijdens het oversteken. ,,Ik krijg de laatste tijd vaker meldingen over verkeersslachtoffers. Egels gaan in deze droge periode intensiever op zoek naar water en voedsel’’, zegt natuuradviseur Johan Sterk.

Gorcumers benaderen Sterk persoonlijk wanneer ze een dode egel zien. Veel mensen weten de man die de gemeente Gorinchem - gevraagd en ongevraagd - adviseert te vinden als het om natuurzaken gaat. ,,Maar ik hoor ook van anderen die omkijken naar de egelpopulatie dat het aantal verkeersslachtoffers toeneemt.’’

Exacte cijfers heeft Sterk niet. ,,Feit is dat door de langdurige droogte egels hun territorium uitbreiden. Ze gaan in een steeds ruimer gebied op zoek naar voedsel en water. Voedsel voor die dieren is echt problematisch: regenwormen zitten door de droogte heel diep in de grond en huisjesslakken zijn er momenteel ook niet veel te vinden’’, legt hij uit.

Gegevens die hij krijgt, legt hij vast in een eigen database. Maar die is nog te beperkt om harde conclusies te trekken. ,,Gevoelsmatig zeg ik: het gaat niet goed met de egels in Gorinchem. Het is niet alleen de droogte die hen de das om doet. Ook ziektes, zoals schurft, spelen hen parten. Bovendien worden ze geplaagd door teken. Dat helpt allemaal niet mee om een gezonde populatie in stand te houden.’’

Hoop

Toch houdt Sterk hoop. ,,Er zijn delen in Gorinchem waar de egels het wel goed doen. Neem de uiterwaarden en het gebied langs de Oostgracht. In die natuurlijke omgeving doen ze het wel goed.’’

Ook in De Donken, de nieuwbouwwijk die ruim tien jaar geleden werd ontwikkeld, gaat het in verhouding goed met de egel. ,,Die wijk heeft langs de trottoirs randen liggen met schuine zijdes waardoor egels gemakkelijk terug de stoep op kunnen lopen als ze op straat belanden. Ook is er in verhouding veel groen.’’

Sterk wil met de gemeente overleggen over een egelinventarisatie. ,,Gorinchem is druk om alle ecologische zones in de stad in kaart te brengen. Het zou goed zijn om daarbij ook een beeld van de egelpopulatie te krijgen én de plekken waar ze sneuvelen. Dan kun je nadenken over manieren waarop we die egels een handje kunnen helpen om te overleven.’’

Wie egels ziet, kan deze melden bij Johan Sterk via zijn Facebookpagina - met locatie en of de egel dood of levend is.