SteDoCo-smaakmaker Salhi toont complete scala tegen Rijnvogels: ‘Ik vind het mooi leuke dingen te laten zien’

Zes vragen Vandaag zitting over het Gomarus, advocaat oud-leerlingen: ‘Onze zaak is nu een stuk sterker’

Het gerechtshof in Den Haag hoort woensdagmiddag twee oud-leerlingen, de directie van de Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem en het Openbaar Ministerie (OM) over het antihomobeleid dat op de reformatorische school jarenlang werd gevoerd. Eerder seponeerde het OM de zaak.

24 augustus