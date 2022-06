Stalkaarsenhuis Gorinchem wordt vrijdag geopend

EVEN VRAGEN AAN Feestweek Nieuwland na zeven jaar terug: 'We zullen wel een nieuw publiek trekken’

De laatste keer dat Nieuwland een feestweek organiseerde, was in 2015. Corona gooide vijf jaar later roet in het eten, dus na zeven jaar heeft het bestuur er ontzettend veel zin in. Voorzitter van de Oranjevereniging Gijs van den Berg vertelt.

21 juni