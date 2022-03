Sportvissers breken onderhandelingen met gemeente over nieuw clubhuis af: ‘Toerisme is blijkbaar belangrijker’

De vissers van hengelaarsvereniging De Snoek in Leerdam willen voorlopig niet meer met de gemeente Vijfheerenlanden in gesprek over een nieuw clubhuis. ,,Misschien dat er straks een wethouder komt, met wie we wel kunnen praten. Maar voor nu hebben we de onderhandelingen afgebroken", zegt voorzitter Kees Kool.

De hengelaars zijn al sinds 2019 in gesprek over een nieuw onderkomen. Het huidige, aan de Prins Bernhardstraat in Leerdam-Oost, voldoet volgens Kool niet meer. Het pand is te groot, wordt bijna niet meer gebruikt en vanwege de hoogte van het plafond erg onvoordelig qua energiegebruik. Ook levert een feestavond of prijsuitreiking, waar veel mensen op af komen, parkeerproblemen in de buurt op.

De afgelopen jaren hebben ook verschillende andere verenigingen gebruik van het pand gemaakt. Alleen een lincedanceclub en een vakbond huizen er nog.

Werkplaats

De Snoek wil daarom een nieuw, kleiner clubgebouwtje op het eiland, dat het Oevertje wordt genoemd. Dat is al in gebruik van de hengelaars: ze hebben er hun boten liggen, er is een werkplaats en in de winter worden de bootjes aan land getild. De hengelaars bezitten een kwart van het eilandje, de overige driekwart wordt gehuurd van de gemeente.

Kools vereniging wil het liefste een grondruil: het pand en de grond aan de Prins Bernhardstraat ruilen voor driekwart van het eiland. ,,De gemeente kan op die vrijgekomen plek dan eventueel een paar huizen bouwen en wij hebben een nieuwe plek. Die hoeft niet zo groot te zijn. Wanneer we ongeveer 60 mensen kunnen ontvangen, is het voor ons groot genoeg. En indien er eenmalig veel meer mensen zouden komen, kunnen we voor die ene keer ook een groter gebouw ergens anders in Leerdam huren. Dat zal niet frequent gebeuren, maar alleen bij een jubileumviering of iets dergelijks. Parkeren kan op het Oranjeplein. Dat ligt op slechts 200 meter afstand.”

Quote De gemeente wil onze vereniging dwingen om een gedeelte van het Oevertje af te staan aan toerisme Kees Kool

Kink in de kabel

De Snoek vindt het geen probleem om ‘een stap terug’ te doen. Het huidige clubhuis is 375 vierkante meter, dat van het beoogde nieuwe pand 225 vierkante meter. Ook vindt Kool het geen enkel probleem om het het gebied eventueel te moeten delen met de rederij die rondvaarten verzorgt. ,,Daar hebben we een goede band mee.”

Toch komt er volgens de voorzitter steeds een kink in de kabel. ,,Er worden elke keer nieuwe voorwaarden op tafel gelegd. Kool: ,,De gemeente vindt het toerisme blijkbaar belangrijker dan haar eigen inwoners. Ze wil wel meewerken aan de plannen, maar onze vereniging ook dwingen om een gedeelte van het Oevertje af te staan aan toerisme. Oftewel: het eilandje openstellen voor iedereen. Maar dat gaat ons te ver. Nu is het eilandje met een hak afgesloten en heb je er alleen toegang toe met een sleutel. Als het terrein 24 uur per dag open is, kan iedereen er dag en nacht op. Wie houdt er dan toezicht op onze boten, gereedschap en het clubgebouw?”

Nog gaande

Volgens de Leerdamse club is er ook niet veel geld nodig. ,,Verschillende voetbalverenigingen hebben de afgelopen jaren veel geld gekregen. Wij vragen alleen om medewerking door het verstrekken van mogelijkheden en vergunningen. Maar zoals het er nu naar uitziet vindt Leerdam andere verenigingen en ook het toerisme belangrijker. Daarom hebben we de gesprekken afgebroken totdat er een nieuw gemeentebestuur is. Als dat ook op niets uitloopt, blijven we maar waar we nu zitten.”

Een woordvoerster van de gemeente Vijfheerenlanden laat weten dat in haar ogen de onderhandelingen met de hengelaarsvereniging ‘nog gewoon gaande’ zijn en dat er nog geen beslissingen zijn genomen.

