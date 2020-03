Spoorfanaat wil met petitie treinverbinding tussen Utrecht en Breda afdwingen

Aantal bijstands­uit­ke­rin­gen voor zelfstan­dig onderne­mers stijgt opnieuw explosief

11:18 Het aantal bijstandsuitkeringen voor zelfstandig ondernemers in deze regio is opnieuw explosief gestegen. Er deden al 900 ZZP’ers een beroep op hulp, meldt Avres, die verantwoordelijk is voor de uitkeringen in Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden.