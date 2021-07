Spookvoertuig van de A27 gehaald ter hoogte van Nieuwendijk

VIDEO Bever Truus is met een voorpootje minder weer uitgezet in de vrije natuur

30 juni Bever Truus is dinsdagmiddag weer uitgezet in natuurgebied de Zouweboezem bij Ameide. Helaas moet het beestje voortaan met een voorpoot minder door het leven. Vorige maand kwam haar poot vast te zitten in een muskusrattenklem bij de Middelwaard in Vianen.