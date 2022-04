Speciale werkschepen voor viskwekerijen op zee, ook die bouwt Damen Shipyards voortaan op voorraad

Er zit groei in in de ontwikkeling van aquacultuur in Europa, ziet Damen. In deze bedrijfstak worden vissen en schaal- en schelpdieren gekweekt op zee voor consumptie. Het is een alternatief voor de vangst van dezelfde vissen en schaal- en schelpdieren in het wild. Samen met het Britse Coastal Workboats ontwikkelde Damen Shipyards daarom een werkschip voor deze sector.

Het schip is 22 meter lang en 8 meter breed. Aan boord bevinden zich twee kranen. De een heeft een reikwijdte van 15,5 meter en kan 2500 kilo tillen. De ander heeft een hefvermogen van 1500 kilo, maar de reikwijdte is 3,5 meter. In de boeg van de LUV 2208, zoals het schip in de verkoopboeken staat, zijn de stootboeien verwerkt. Hierdoor hangen er geen rubber autobanden buiten boord die moeten voorkomen dat het schip beschadigt.

Schotse westkust

Scheepsbouwer Damen en Coastal Workboats besloten drie schepen te bouwen zonder dat er al een order was geplaatst. Andere werkschepen bouwt Damen al langer op voorraad. Twee van de werkschepen voor viskwekerijen zijn inmiddels in de vaart. De laatste wordt gebruikt door ecologische viskwekerij Kames. Deze bevindt zich aan de Schotse westkust.

,,Hierop is de beslissing genomen om vier extra werkschepen op voorraad te bouwen, gezien de positieve feedback die we van onze klanten kregen’’, meldt Damen Shipyards Group. ,,We gaan samen met Coastal Workboats een werf openen aan de Schotse westkust. Dat wordt de locatie voor het onderhoud aan deze gespecialiseerde werkschepen.’’

