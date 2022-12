Spar in Andel gaat bijna 4(!) maanden dicht voor flinke verbouwing

De Spar in Andel gaat in januari voor een periode van maar liefst 16 weken dicht voor een enorme transformatie. Op 2 mei moet op die plek een ‘moderne, frisse en toekomstbestendige buurtwinkel’ staan. ,,Bijna 4 maanden dicht is eigenlijk te lang, maar we hebben alle opties overwogen”, zegt mede-eigenaar BertJan van der Beek.

‘Tijdens de verbouwing blijft de winkel open’ is een gevleugelde uitspraak. Maar die vlieger gaat hier dus niet op.

,,Zeker wel. Inwoners van Andel kunnen bij ons ook online hun boodschappen bestellen. En er blijft altijd een generatie die het het lastig vindt om met de computer om te gaan. Voor die inwoners hebben we dan ook iets bedacht. Klanten die van deze service gebruik willen maken moeten zich voor zaterdag 7 januari melden. Wij komen het boodschappenlijstje thuis ophalen en een paar dagen later leveren we de producten thuis af.”

Wat moet er allemaal gebeuren?

,,Dick Pruissen en ik hebben vorig najaar de winkel in Andel overgenomen. Toen was al de afspraak dat we gingen verbouwen. De winkel wordt qua oppervlak niet groter, maar we gaan de voorgevel en de naastgelegen woning slopen. Dat wat we er aan de voor- en zijkant afhalen, komt er aan de achterkant bij. Ook de koelinstallaties zijn aan vervanging toe. Die staan er al 20 jaar. En het dak is zo lek als een mandje. We zijn nu elke dag dankbaar dat het nog gaat.”

In feite wordt de winkel dus iets naar achteren verplaatst?

,,Dat klopt. Dat heeft als voordeel dat we straks een parkeerplaats voor de winkel hebben voor zo'n 10 tot 12 auto's. Nu zijn dat er nog maar 3. Bovendien wordt de verkeerssituatie hierdoor veiliger.”

Tot aan de sluiting leegverkoop?

,,Het is voor ons en alle medewerkers erg tegenstrijdig om de winkel leeg te laten lopen, maar het is niet anders. De voorraden houdbare producten bouwen we af, versproducten zijn tot het laatst verkrijgbaar.”

