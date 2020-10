Snorfietsbestuurder haalt ‘gekke capriolen’ uit tijdens achtervolging in Wijk en Aalburg

Tonnen verlies, toch heeft deze ondernemer begrip voor de strengere maatrege­len: ‘Corona is erger’

28 september Partycentra en feestzalen in deze regio zagen afgelopen maanden hun omzet verdampen. Zij vrezen de striktere maatregelen, die het kabinet maandagavond aankondigde, maar er is ook begrip. ‘Corona is erger, dat weet ik maar al te goed.’