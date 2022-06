Snelle en comfortabele busverbinding tussen Utrecht en Breda is mogelijk: najaar van 2023 wordt knoop doorgehakt

Molenland­se burgemees­ter en zijn vrouw gaan opnieuw op zomertoer

Burgemeester Theo Segers en zijn vrouw Anneke gaan deze zomer weer op pad in Molenlanden. Ze zullen met name ondernemers, stichtingen, evenementen en initiatiefnemers bezoeken. Het is voor het derde jaar op rij dat het stel dagenlang met de fiets door het gebied trekt.

23 juni