Snelheidsduivel rijdt met 185 km per uur door Werkendam

Met 185 km per uur - ruim drie keer de daar geldende maximum snelheid - scheurde zaterdagmiddag een automobilist over de Dijkgraaf Den Dekkerweg in Werkendam. Hij werd betrapt tijdens een controle door het team verkeer van de politie Zeeland - West-Brabant.