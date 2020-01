Smerige aula’s Altena College: ‘Er lopen hier nog net geen ratten’

Wijkagent Jaap start zoektocht naar bekladder die hem uitmaakt voor ‘malafide NSB’er’

11:59 De beste agent is een dooie agent, Justitie emotionele fistfuckers en Agentje slaan altijd toegestaan. Het is een greep uit de beledigende kreten die door een bekladder zijn verspreid in de binnenstad van Gorinchem. Wijkagent Jaap de Groot werd zelfs getrakteerd op een persoonlijke belediging en wil de dader zo snel mogelijk in de kraag vatten.