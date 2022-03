Sleeuwijkse fotograaf met hulpkonvooi naar Polen: ‘Moeders hebben geen borstvoeding meer door de stress’

COLUMN De peanuts van de pandemie: ‘Besef de rijkdom van onze vrijheid!’

Wat was het een mooie zaterdagmiddag in de binnenstad! Ik zag meteen dat er iets wezenlijks veranderd was: zoveel mensen in de winkelstraten en allemaal zonder mondmasker! Het zonnetje scheen en uitbaters hadden al schielijk terrastafeltjes en stoelen voor hun zaak gezet. Die waren allemaal bezet.

27 februari