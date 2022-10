Sleeuwijker waarschuwt Gorcumse raad: ‘Geef de regie bij windpark Avelingen niet uit handen’

Het is weer pompoensei­zoen, en dus kan je in de regio veel volop kleurrijke pompoenen kopen

Het is moeilijk kiezen uit de voorraad pompoenen van de familie Buizerd aan de Middelkoop in Leerbroek. Heidie de Leeuw heeft een mooi exemplaar gevonden uit de vruchten die zo onlosmakelijk zijn verbonden met de herfst. Wie goed oplet, vindt in de regio meerdere plekken waar kleurrijke pompoenen in de verkoop zijn.

27 september