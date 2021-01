Sleeuwijker (20) dreigt met nep-vuurwapen en zit nu vast

Drugsindu­strie dendert door in Brabant: recordaan­tal drugslabs ontdekt in 2020

30 december De Brabantse onderwereld lijkt weinig te lijden onder de coronacrisis. De politie ontdekte dit jaar in elk geval een recordaantal drugslabs, bijna twee keer zoveel als in 2019. In Midden- en West-Brabant rolde de politie 14 drugslabs op, in Oost-Brabant 18. Ook in de gemeente Altena werd het afgelopen jaar een aantal panden aangetroffen, waarin drugs werden gefabriceerd.