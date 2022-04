Sinds zijn vrouw borstkanker had, strijdt Cor al fietsend verder bij de Alpe d’HuZes

Claxon verraadt dronken automobi­list die vol op lantaarn­paal botst en daarna het hazenpad kiest

Een dronken automobilist die afgelopen nacht in Giessenburg een eenzijdig ongeluk veroorzaakte, is door de mand gevallen door zijn eigen claxon. De man botste rond 03.00 uur op een lantaarnpaal in de omgeving van de Neerpolderseweg en kwam daardoor in aanraking met zijn claxon. Omwonenden hadden een klap gehoord, gevolgd door het getoeter en belden de politie.

