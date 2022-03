Sinds het auto-ongeluk van haar zoon heeft Cobie altijd een hondje in huis

Hardinx­velds busbedrijf Verschoor gaat 80 vrouwen en kinderen uit Oekraïne halen: ‘Natuurlijk doen we dat’

Drie chauffeurs van Verschoor Reizen uit Hardinxveld-Giessendam stappen zondag in de bus om bij de Pools-Oekraïense grens tientallen vrouwen met kinderen op te halen. Het is de bedoeling dat ze uiteindelijk in Maastricht en omgeving worden opgevangen. Vrijdag werd de dubbeldekker al beplakt met stickers met daarop de Oekraïense vlag. ,,Zo zijn we goed herkenbaar.”

5 maart