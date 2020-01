SGP: vuurwerkverbod in bepaalde delen van Altena

Britse ‘militairen’ nemen dit weekend Slot Loevestein over

8:23 Bezoekers van Slot Loevestein wanen zich komend weekend even niet in de middeleeuwen of de Gouden Eeuw, maar ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Zaterdag en zondag bezoekt de vereniging ‘War Department’ het kasteel bij Poederoijen. Die re-enactmentgroep beeldt een peloton Britse militairen uit dat tijdens de oorlog ook in Nederland actief was.