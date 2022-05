Sef (7) maakt een Gorcums kunstwerk van graffiti

Eenmaal daar was de match snel gemaakt. De kunstenaar in de dop mocht met de Gorcumse graffitikunstenaar Pepijn Braam aan de slag om gezamenlijk een kunstwerk te creëren in een lege etalage in de Passage.

Daar kreeg Sef direct les over de aanpak. De eerste stap was het afdekken van de vloer. Daarna werd in de etalage aan de Botersteeg de contour van de stadsplattegrond uitgesneden in karton. Het geheel werd op latten bevestigd en in de etalage geplaatst. Hoewel de Gorcumse stadsplattegrond al sinds mensenheugenis hetzelfde is, ziet hij er vanaf nu een stuk gekleurder uit.

Daarna was het tijd om de spuitbussen te schudden. Onder toeziend oog en de nodige aanwijzingen van de meester begon de binnenstad aan kleur te winnen. Na enige uren was het kunstwerk klaar en het resultaat van het duo mag er zijn. Jong geleerd is oud gedaan.

Het kunstwerk in de Passage is voorlopig dagelijks te bewonderen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.