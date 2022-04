Sebastien (14) uit Almkerk vermist in omgeving Wouwse Tol bij Bergen op Zoom

Meeste Oekraïense vluchtelin­gen staan ingeschre­ven in Hardinx­veld-Giessendam en Molenlan­den

Sinds de inval van Rusland in Oekraïne schreven ruim 27.000 Oekraïense vluchtelingen zich in bij een Nederlandse gemeente. In de regio Rivierenland gaat het nu om in totaal 445 mensen. In de gemeenten Hardinxveld-Giessendam en Molenlanden zijn momenteel de meeste Oekraïners ingeschreven.

8 april