Schoolbus stopt bij zo’n 100 kinderen maandag niet voor de deur, want ze zijn niet aangemeld

Creativi­teit horeca-onderne­mers tot uiterste getest vanwege personeels­te­kort: ‘Dan maar dicht’

Minder tafels in de zaak, een uur eerder sluiten, vaste dagen dicht; de creativiteit van ondernemers wordt tot het uiterste getest nu de horeca met een groot personeelsgebrek kampt. In het uiterste geval gaat de zaak zelfs een paar weken op slot, midden in de zomerperiode. ,,Dit hebben we nog nooit gedaan, maar het geeft wel rust.”

19 augustus