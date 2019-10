Scholenkoepel OVO is blij met hulp: ‘Liever ouder voor de klas dan klassen naar huis sturen’

UPDATE Terrein golfbaan Spijk moet schoonge­maakt: West Betuwe legt dwangsom op

22 oktober Golfclub The Dutch en aannemer Sent One mogen de uitbreiding van The Dutch in Spijk pas doorzetten, als ze de grond onder de golfbaan in aanbouw hebben schoongemaakt. West Betuwe legt een last onder dwangsom op. Dat valt Sent One rauw op het dak.