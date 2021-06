Scholen ruziën over examens, leerlingen Altena College krijgen uitslag mogelijk later

SLEEUWIJK - De ruim 90 havoleerlingen van het Sleeuwijkse Altena College met geschiedenis in hun examenpakket krijgen mogelijk pas later te horen of ze voor dat vak geslaagd zijn. De reden is onenigheid tussen de correctoren van het Altena College en die van een school in Rotterdam over de cijfers. ,,Het gaat om vele tienden van punten tot zelfs een heel punt. Dat pikken we niet.’’