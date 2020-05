'Schapenhouders in Altena vrezen voor komst van de wolf. Zo’n roofdier hoort hier niet’

Vrijdag en zaterdag werden tientallen schapen doodgebeten in Hedikhuizen, aan de overkant van de Maas vlakbij Heusden. Volgens de eigenaar en ZLTO De Langstraat ging het om het werk van een wolf, al moet dat nog officieel worden vastgesteld. ,,Een wolf kan zwemmen, dus het is goed mogelijk dat hij ook hier opduikt", stelt raadslid Arie-Pieter Verdoorn namens het CDA in Altena.

‘Een makkelijke prooi’

De partij wil van het college van b en w weten of de gemeente mogelijkheden heeft om wolven te verjagen of te bestrijden. En of er financiële compensatie mogelijk is voor eigenaren wanneer hun dieren worden gedood door wolven. ,,Hobby- en gewone boeren met schapen, veulens, geiten en andere kleine dieren maken zich nu grote zorgen”, aldus Verdoorn. ,,De meeste dieren verblijven weer buiten en zijn dus een makkelijke prooi.”