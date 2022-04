Schaap Truus woont in Ameide helemaal top: veel bewoners komen een broodje brengen

DE ONTMOETING Aart komt even bijpraten in de Noordelose straat waar hij 25 jaar geleden vertrok

Noordelozer Floor van Veen (75) zit uiterst tevreden in een tuinstoel in de deurpost van zijn geopende voordeur in de Van Brederodestraat. Op schoot houdt hij een puzzelboekje en pen en z’n blik is gericht op oud-buurman Aart van der Padt die tijdens zijn fietstocht even in z’n oude straatje komt buurten.

